Inquérito foi instaurado por determinação da Corregedoria. A 123ª DP (Macaé) investiga o caso - Arquivo

Inquérito foi instaurado por determinação da Corregedoria. A 123ª DP (Macaé) investiga o casoArquivo

Publicado 20/09/2021 16:29

Rio - Um policial militar foi morto durante uma abordagem de militares do 32º BPM (Macaé), na madrugada do último domingo (19), no bairro Bela Vista, em Macaé, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu quando os PMs checavam uma ocorrência de confronto na Rua Alfredo Lírio, esquina com a Rua Lobo Júnior.

Ainda segundo a PM, quando a equipe chegou ao local, se deparou com um homem armado. Na tentativa de abordagem, ele apontou a arma na direção da viatura e os policiais revidaram, disparando contra o homem. Em seguida, os militares constataram que se tratava de um policial militar.

O PM foi socorrido e encaminhado para o Hospital Público de Macaé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A pistola calibre 380 que ele usava foi apreendida e será periciada pela Polícia Civil. Um inquérito Policial Militar foi instaurado por determinação da Corregedoria. O caso foi encaminhado para a 123ª DP (Macaé) e as investigações estão em andamento.