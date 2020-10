Marcelo Crivella Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 15:46 | Atualizado 18/10/2020 15:52

No Dia do Médico, o candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella homenageou os médicos e agradeceu aos profissionais da saúde. O prefeito destacou ainda o papel dos médicos que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus e homenageou as famílias dos profissionais que faleceram por conta desta batalha.



“Paramos para prestar uma justa e solene homenagem a todos os médicos da cidade do Rio de Janeiro, que ao nosso lado fizeram uma espetacular demonstração ao amor ao próximo, durante a pandemia do coronavírus. Nós também queremos prestar homenagem à família dos mais de 50/56 médicos que faleceram por conta dessa pandemia. Mas nada disso desestimulou a fibra e as resistências intelectuais e morais dos discípulos de Hipócrates, que foram em frente para vencer essa crise. Os dois Hospitais de Campanha, os nossos CERs, nossas UPAs, nossos Hospitais Gerais com emergência tiveram sempre à frente homens e mulheres notáveis, que arriscaram a própria vida para salvar os cariocas. Foram 130 mil pessoas que contraíram o novo coronavírus na cidade; perdemos cerca de 10 mil. Mas se hoje nós ainda temos 120 mil vivos, devemos aos nossos médicos. Mais do que nunca, o Rio de Janeiro presta esta solene e justa homenagem aos médicos de nossa cidade. Que Deus os abençoe e recebam de nós todos uma salva de palmas pelo trabalho extraordinário que fizeram”.