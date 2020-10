Vítima de Copacabana em delegacia Divulgação / Guarda Municipal

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi linchado por populares na tarde deste sábado na Rua Doutor Francisco Fonseca Teles, na Taquara, Zona Oeste do Rio após roubar o celular de uma pessoa. De acordo com guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito (GET), equipes foram acionadas pois o homem estava bem machucado, além de estar sendo acusado de roubo. Na ação, agentes encontraram o aparelho roubado com o criminoso, que foi preso e encaminhado a 32ª DP (Taquara). Ele responderá por roubo.



Prisão em Copacabana

Guardas municipais do 1º SubGrupamento de Operações de Praia (SGOP) prenderam, também na tarde de sábado, um homem, além de apreenderem um adolescente, acusados de terem furtado o cordão de ouro de uma mulher que caminhava na Avenida Atlântica, na altura do Posto 5, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

De acordo com agentes, equipes realizavam patrulhamento e a fiscalização sanitária Blitz da Vida na orla, quando avistaram a dupla correndo em atitude suspeita pelo calçadão. Os guardas municipais, então, perseguiram e os alcançaram mais à frente. Durante a abordagem, os agentes encontrarem o cordão da mulher no bolso de um dos criminosos.



A vítima chegou logo após e informou que havia sido furtada pela dupla. O homem foi conduzido pelos guardas para a 13ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada como furto. O adolescente foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).