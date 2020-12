Prefeito de Nilópolis, Farid Abrão (PTB) Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 21:19 | Atualizado 11/12/2020 22:38

Rio – O prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David (PTB), 76 anos, teve morte cerebral nesta sexta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da família. Abrahão estava internado para tratar da covid-19, desde o último dia 30, no Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Farid Abrão foi deputado estadual e presidente do Beija-Flor de Nilópolis. Tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus pouco antes das eleições. Segundo as primeiras informações, o estado de saúde de Abrahão se agravou nos últimos dias.

Farid exercia seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Nilópolis, cidade onde nasceu e exerceu sua carreira política. Quando saiu da prefeitura, depois de seus primeiros dois mandatos, Farid Abrão foi eleito deputado estadual. Foi também presidente da escola de samba Beija Flor de Nilópolis e diretor do Fluminense, seu time do coração.



Decidido a se aposentar da vida pública após este terceiro mandato na prefeitura, Farid comandou a campanha do sobrinho Abraãozinho David que foi eleito para assumir, em 2021, a prefeitura da cidade. Enquanto isso, assume a Prefeitura a vice e esposa de Farid, Jane Louise Martins David , nilopolitana, 74 anos.



Farid e Jane ficaram casados por 51 anos, tiveram três filhos - Ricardo, que também já foi deputado estadual, Flávia e Adriana - e sete netos.

Governador em exercício e escolas se manifestam

O governador em exercício Cláudio Castro emitiu uma nota de pesar. "Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David, na noite desta sexta-feira, vítima da covid-19. Durante anos trabalhou pelo município e se dedicou a melhorar a vida da população. Expresso também minha solidariedade aos familiares e amigos, assim como a todos aqueles que perderam entes queridos nesta pandemia", diz a nota.

Até a noite desta sexta-feira, algumas escolas de samba como Unidos da Tijuca e Vila Isabel manifestaram notas de pesar pela morte de Farid. Confira:

