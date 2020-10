Por Aline Cavalcante

Rio - Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, as 416 escolas da rede estadual que retomam as aulas nesta segunda-feira, em 16 municípios , estão preparadas para receberem os alunos. Na entrada de cada unidade haverá um totem de álcool em gel, tapete sanitizante e instruções para o uso obrigatório de máscara e para manter o distanciamento. A temperatura dos alunos e funcionários também serão verificadas.Nos corredores, foram fixados cartazes e adesivos para organizar a distância nas filas, e orientações do uso correto da máscara. Beber água direto dos bebedouros está proibido. Para isso, as saídas de água foram vedadas e somente as torneiras para encher copos e garrafas estão liberadas.Nas salas de aula, as mesas e cadeiras foram higienizadas com álcool e afastadas para manter a distância mínima necessária umas das outras.A Secretaria de Educação estadual, garantiu que, mesmo sem aulas presenciais, todas as escolas da rede ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático, além do kit alimentação.