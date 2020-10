Gabriel Monteiro atuava na PM e nas redes sociais Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 15:30 | Atualizado 18/10/2020 15:31

Rio - A 230ª Zona Eleitoral do Rio multou em R$ 5 mil reais o ex-PM youtuber e candidato a vereador Gabriel Monteiro por repassar informações falsa na internet. Em seu perfil no Twitter, ele atacou Ibis Pereira, coronel reformado da Polícia Militar do Rio que é candidato a vice-prefeito na chapa de Renata Souza (PSOL).



Na decisão, o juíz responsável pelo caso decidiu pela imediata retirada dos conteúdos postados pelo youtuber, assim como uma multa em dinheiro por considerar se tratar de uma conduta ilícita em meio à campanha eleitoral.



O Twitter também foi punido, mas por um outro motivo. Uma liminar foi publicada dias atrás ordenando a retirada dos conteúdos difamatórios contra Ibis Pereira. A rede social, por sua vez, teria demorado para cumprir a decisão.