O material apreendido com os suspeitos na tarde desta sexta-feira, em Realengo Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 21:42

Rio - Três pessoas que integravam uma quadrilha especializada em roubar entregadores do Mercado Livre foram presas, na tarde desta sexta-feira, por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Elas foram capturadas no bairro de Realengo e, segundo os agentes, fazem parte de um grupo que atua na Zona Oeste do Rio.

Os agentes localizaram o grupo após levantamento de informações e um trabalho de inteligência e de investigação. Eles foram detidos quando se preparavam para praticar um roubo. Com o grupo, foram apreendidos um simulacro de pistola, um aparelho de telefone celular roubado, além de munições de diversos calibres, inclusive de fuzil 762. Um dos bandidos tentou fugir pulando o muro da casa onde a quadrilha estava, mas foi perseguido e preso pelos agentes após buscas pela região.



De acordo com as investigações, os acusados possuem passagens pela polícia por roubos cometidos na mesma região. A polícia investiga, ainda, a participação da quadrilha com traficantes de drogas da Vila Kennedy, na Zona Oeste.