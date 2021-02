Imagens de serviços sendo executados pela Concer nas pistas da Serra de Petrópolis Divulgação/Concer

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 19:31

Rio - A Justiça Federal sequestrou quase R$ 10 milhões da Concer – concessionária que administra a Rodovia Washington Luís e é responsável pelas obras da nova subida para a Serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.



A decisão atende a uma ação do Ministério Público do Rio que tenta garantir a indenização de famílias atingidas por um deslizamento de terra durante as obras na encosta da estrada em 2017.



Publicidade

Na época, uma cratera de 20 metros de profundidade se abriu e provocou o desabamento de uma casa. Quarenta e um imóveis precisaram ser interditados e 95 famílias ficaram desabrigadas.



Em nota, a Concer informou que vai recorrer da decisão. "A companhia cumpre integralmente o TAC referente à Comunidade do Contorno, muito embora investigações técnicas concluídas em 2018 tenham comprovado que o evento não teve relação com as obras da Nova Subida da Serra, permitindo inclusive a desinterdição da pista e de parte da comunidade".