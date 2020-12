Carreta transportando gás apresentou problemas na altura do km 87 da BR-040 Divulgação/Concer

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 18:13 | Atualizado 27/12/2020 19:07

Petrópolis - A subida da serra de Petrópolis vai sofrer uma interdição total temporária, a partir da praça de pedágio de Caxias, na madrugada de domingo para segunda-feira (a partir de zero hora de segunda), para a operação de içamento de uma carreta que desatrelou na altura do km 87 da BR040, no sentido Juiz de Fora. A carreta transporta 52t de GLP, o que exigirá o uso de um guindaste.



A carreta teve problemas na noite deste sábado na altura do km 87 da BR0-40 e permanece ocupando parcialmente a pista, segundo boletim divulgado pela concessionária que administra a via, a Concer

A interdição se dará a partir da praça de pedágio de Caxias, no km 102, devendo durar até 2 horas. O serviço poderá ser adiado se não houver condições climáticas favoráveis. Durante a operação, a pista de descida da serra vai funcionar normalmente.