Publicado 25/02/2021 20:05

Petrópolis - Um ônibus perdeu a roda enquanto trafegava na estrada Serra Velha Estrela (RJ-107), na tarde desta quarta-feira (24). O acidente aconteceu com um coletivo da viação Petro Ita, que faz a linha 420 – Meio da Serra. Segundo a empresa, a suspensão do veículo arrebentou durante o trajeto. Ninguém ficou ferido.



Após a ocorrência, moradores usaram as redes sociais para denunciar os problemas no transporte público da região.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro) declarou que, por décadas, os ônibus que operam no Meio da Serra recebem os impactos causados pela falta de adequação viária na região, que é um problema crônico, resultando no desgaste dos veículos e tornando inevitável a quebra dos coletivos.