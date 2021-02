Idosa recebe vacina contra a COVID-19 em posto drive-thru em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 10:37

Petrópolis - O movimento foi grande nos pontos de vacinação no primeiro dia da campanha para a imunização contra Covid-19 entre pessoas com idade entre 85 e 89 anos. Ao todo, 492 idosos receberam a primeira dose da vacina nesta quarta-feira (24). Além dos pontos que funcionam no sistema de drive thru na UCP da Benjamim Constant (Centro), e no Parque Municipal de Itaipava (que atendem também quem chega a pé), a vacina está sendo aplicada em duas Unidades Básicas de Saúde - UBSs do Quitandinha e do Itamarati.





“Estava ansiosa para chegar a minha hora de vacinar. Minha vida mudou muito desde o início da pandemia, não posso sair mais de casa. Essa vacina é um alívio”, afirmou Ondina Ferreira, de 87 anos, que estava acompanhada da filha Eliane Martins. “É uma tranquilidade para nós vaciná-la. Estávamos muito preocupados por causa da idade dela”, disse, emocionada, lembrando que a Covid-19 é uma doença grave.



Para receber a vacina o idoso precisa fazer um cadastro prévio no site da prefeitura . A Secretaria de Saúde estima que 2.600 pessoas nesta faixa etária vivem na cidade. Entre estas pessoas está Ondina Ferreira, que, aos 87 anos, foi uma das primeiras a chegar ao ponto de vacinação do Centro na quarta.

Ao todo, a Secretaria de Saúde irá disponibilizar doses para vacinar 500 idosos por dia, com agendamento de 150 pessoas em cada um dos dois pontos de drive thru (Centro e Itaipava) e 100 idosos em cada uma das UBSs (Quitandinha e Itamarati).

“Percebemos pela demanda para cadastro e pelo movimento no primeiro dia que os idosos estão aderindo bem à chamada para vacinação, o que é muito importante, uma vez que eles são o público mais vulnerável. Temos a previsão de receber mais doses nesta semana. Continuaremos trabalhando para que a cidade receba mais doses para que possamos continuar ampliando as faixas etárias da vacinação”, disse o prefeito interino Hingo Hammes.



Quase 2 mil idosos com 85 a 89 anos já fizeram o cadastro para a vacinação

Até a tarde de ontem, 1.990 pessoas com idade entre 85 e 89 anos já estavam cadastradas junto à Secretaria de Saúde do município para receber a vacina. A Secretaria orienta que, no momento do preenchimento do cadastro, seja observada a data em que a vacina está sendo agendada, para que o idoso compareça ao ponto de vacinação escolhido na data marcada.



“As pessoas podem ficar tranquilas pois temos vacinas em número suficiente para atender toda população da faixa etária entre 85 e 89 anos. Por isso, não é necessário que haja uma corrida aos pontos de vacinação. É importante que as pessoas façam o cadastro no site da prefeitura e estejam atentas a data do agendamento e compareçam no dia marcado – explica o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.



O morador do Caxambú, Custódio Correa, de 89 anos, aguardava a vacina e se sentiu mais esperançoso após receber a 1ª dose. "A gente que já tem mais idade precisa ter mais cuidado com esta doença. Estava esperando a minha hora de ser vacinado", contou o idoso, que foi à pé ao ponto de vacinação da UCP. "São só 10 minutos de caminhada, eu gosto de andar. Agora já ficarei mais tranquilo", disse.

Processo de preparo e inoculação da vacina pode ser filmado por acompanhantes nos postos de vacinação Divulgação/Ascom

Mais de mil idosos com mais de 90 anos foram vacinados

Na terça-feira (23.02) a Secretaria de Saúde concluiu a etapa de vacinação para idosos com mais de 90 anos. Ao todo, 1003 idosos foram vacinados. A vacinação dos idosos, das faixas etárias mais vulneráveis, trouxe alívio aos vacinados às famílias.



“Ficamos mais tranquilos agora com meu avô vacinado, pois ele gosta muito de sair – contou Márcia Fernandes Soares, neta de Miguel Fernandes, que, aos 90 anos, recebeu a doses da vacina. “Fiquei com medo desta doença. Tive 9 filhos e sempre trabalhei. Eu tenho bastante idade por isso fiquei com medo. Agora, vacinando, me sinto mais tranquilo”, disse.



No momento da vacinação, os idosos devem portar identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.



Pessoas que testaram positivo para a Covid-19 nos últimos 30 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Por isso, devem aguardar e depois se apresentar em um dos postos de vacinação. A vacinação para esta faixa etária (85 a 89 anos) será realizada até o dia 6 de março.