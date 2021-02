Estado do Rio registrou 1935 novos casos e 197 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas Getty Images

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:18 | Atualizado 25/02/2021 18:27

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (24), 579.118 confirmados e 32.771 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.935 novos casos e 197 mortes. Entre os casos confirmados, 542.702 pacientes se recuperaram da doença.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 62,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42.5%.

Vacinação no município do Rio



A campanha de imunização foi retomada nesta quinta-feira (25), na cidade do Rio, com o público de 82 anos. O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, informou que aguarda a confirmação do envio de novas doses da vacina contra a covid-19 para anunciar o calendário de vacinação do mês de março.



Nesta sexta, serão vacinadas pessoas com 81 anos e, no sábado, idosos com 80 anos e todos aqueles que não puderam se vacinar nos dois dias anteriores. A estimativa é que até sábado sejam imunizadas até 100 mil pessoas.



Esta semana e até sábado estão sendo aplicadas doses de CoronaVac (21 mil ao todo, com metade sendo reservada para a segunda dose) e 84 mil doses do imunizante Oxford/AstraZeneca, que serão aplicadas em dose única.