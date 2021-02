Torcedores do Flamengo comemoram o oitavo t Luciano Belford/Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 26/02/2021 19:30 | Atualizado 26/02/2021 22:44

Rio - O Rio de Janeiro "sextou" com gostinho de vitória para os torcedores do Flamengo. Pelas ruas do Centro do Rio os rubro-negros estavam por toda parte, devidamente vestidos com a camisa do time e protegidos com máscara, também em homenagem ao octacampeão brasileiro.



Mesmo perdendo de 2 a 1 para o São Paulo e dependendo de uma derrota ou empate do Internacional na partida contra o Corinthians, a conquista do título veio para o time carioca. Um drama que levou sofrimento aos torcedores até o último segundo.

"Foi muita sorte. Foi teste pro coração. Já sei que a saúde está em dia", brincou Carlos Alberto, 65, morador de Pilares. Ele conta que além da comemoração do título, teve muita zoação com os vascaínos. "Foi sofrido, mas o importante é ser campeão. Flamengo ganhou e o Vasco foi rebaixado. Zoei muito os vascaínos."



Amigos na vida e adversários na torcida, o flamenguista Patrick Souza dos Santos, 21, tirou onda com o tricolor Mateus Vale de Souza, 21. "Perturbei os amigos vascaínos e também tricolores", conta Patrick.



Já Mateus revela que ligou o famoso "secador" para que o Flamengo não fizesse gol e o Inter ganhasse. "Quando acabou o jogo do Fluminense ( que venceu o Fortaleza por 2 a 0 mas ficou fora do G4 e pode ficar fora da Libertadores) parti para ver o do Inter. Torci pro Inter fazer o gol. Achei que tinha dado certo mas o gol foi anulado, fiquei bolado. Os amigos flamenguistas me zoaram muito, cheguei a desligar o celular".



Atuação recebeu críticas



Patrick Souza dos Santos diz que ficou feliz com o título, mas reprovou a atuação do time. "Achei que o Flamengo ia ganhar e ficaríamos de boa. Quando vi que estava perdendo bateu o nervoso. Não ganhamos o jogo, poderia ter sido uma conquista bonita, vencendo o placar".



O goleiro do Flamengo, Hugo Souza, o Neneca, também recebeu reclamações nas ruas. "O Neneca deu mole. Ele errou nos dois gols e isso poderia ter custado o título", criticou Marco Antônio, 67.



Churrasco do Flamengo



Um grupo de amigos fez um churrasco para comemorar o campeonato, bem próximo de um dos pontos mais conhecidos da cidade, o Largo da Carioca. Apelidado de 'Churrasco do Flamengo' eles curtiram uma tarde de comemoração.



"Estamos com o coração em dia, precisa nem fazer exame", divertiu-se Walteir de Sousa, 49, ao se referir ao sufoco no fim do jogo. "Oito patamar. Que título! Flamengo campeão e Vasco rebaixado, hoje é dia de comemorar", brincou Renan Ribeiro, 32. Já Ricardo Marques, 40, emendou: "Foram três conquistas. Flamengo campeão, Vasco e Botafogo rebaixados".



Coração de torcedor dividido



Até o corinthiano João Ricardo Damasceno, 51, disse que torceu pelo Flamengo. Nascido no Ceará e morador do Rio há quase 30 anos, ele conta que passou a ter carinho pelo rubro-negro quando veio para a cidade.



"Desde criança torço para o Corinthians, mas quando vim para o Rio passei a gostar do Flamengo. Os meus filhos são flamenguistas, então eu estava torcendo para o meu time e, ao mesmo tempo, estava assistindo o jogo do Flamengo. Queria que o Corinthians ganhasse e de quebra ajudasse o Flamengo. Não fizemos gol no Inter, mas o Flamengo ganhou e eu fiquei feliz juntos com os meus filhos".



Já Hélio Bonad, 60, revelou ser um "novo" flamenguista. Isto porque até dois anos atrás ele torcia para o Vasco. O motivo para ele ter "virado a casaca"? A quantidade de derrotas de um dos principais rivais do Flamengo.



"Cansei de sofrer, é isso mesmo. Desde que passei a torcer para o Flamengo minha vida foi só felicidade. Não me estresso, não passo raiva e ganho tudo. Queimei tudo do Vasco, agora meu coração é rubro-negro. Me lembro do primeiro jogo como torcedor do Flamengo, contra o River. Flamengo ganhou, foi emocionante, me contagiou. Não volto mais atrás", garante.



Expectativa para estreia no Carioca



A conquista do Brasileirão deixou os torcedores confiantes. Há quem acredite que este ano o Flamengo vai repetir o feito de 2019 quando conquistou os três campeonatos. Edson de Oliveira arriscou até o placar do jogo contra o Nova Iguaçu, na terça-feira.



"Vai ser 3 a 1 Flamengo contra o Nova Iguaçu. Já vamos garantir os três pontos na tabela. Vamos levantar mais uma taça. Esse ano a Libertadores vem, to confiante até no Mundial. Rogério Ceni precisava de tempo para o entrosamento do time, o que já aconteceu, então agora vamos ganhar tudo".



Alta de vendas com vitória do Mengão



O vendedor de máscara facial Edson de Oliveira, 56, disse que as vendas nesta sexta-feira "bombaram". No valor de R$5, as mais pedidas foram a do Flamengo. Uma felicidade para ele como comerciante e torcedor flamenguista. "Comemorei muito ontem e hoje com os clientes. As vendas melhoraram com a vitória do Mengão ", afirmou.

A Banca do Marcelo Tricolor, famosa e tradicional no Largo da Carioca, amanheceu vestida de vermelho e preto, com direito à trilha sonora em homenagem ao Flamengo. Motivo de frustração para o lado apaixonado do torcedor do Fluminense Marcelo Santoro, 50, e de alegria para ele como vendedor.



"O comerciante que há em mim está feliz. Vendi muito mais que vinha vendendo, apesar de continuar abaixo que vendia antes da pandemia. Para as vendas a conquista do Flamengo foi muito boa. Já meu lado tricolor está chateado". Entre os itens mais procurados, as faixas, que custam a partir de R$ 5 foram as mais vendidas. Canecas, bandeiras e enfeites de mesa também completavam as opções.