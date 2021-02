Prefeito Eduardo Paes apresentou propostas do governo nesta sexta-feira Beth Santos

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/02/2021 18:16 | Atualizado 26/02/2021 23:40

O prefeito Eduardo Paes (DEM) apresentou nesta sexta-feira aos vereadores o pacote de projetos que serão enviados ao Legislativo carioca. A pauta é extensa: inclui mudanças no sistema de bilhetagem eletrônica, revitalização do Centro do Rio, além de propostas para a recuperação econômica da cidade — como liberdade econômica, reforma tributária e novo regime fiscal. Textos considerados mais polêmicos, a capitalização da previdência e o armamento da Guarda Municipal também estão no pacote.

De todas as propostas, a que já tem apoio de boa parte dos parlamentares — inclusive da oposição — é a que retira das empresas a responsabilidade pela implantação e gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público municipal. “Na reunião, esse projeto é o que tinha maior consenso entre os vereadores”, disse o líder do governo na Câmara, Thiago K. Ribeiro (DEM).

Para isso, a prefeitura enviará um projeto ao Legislativo alterando a Lei 3.167 de 2000, que prevê esse controle pelos empresários. A ideia é fazer uma concessão somente para esse serviço de bilhetagem.

Segundo o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, a medida possibilitará uma melhor integração entre os modais, e consequentemente um bom serviço aos passageiros. “Isso vai permitir que faça uma melhor integração com os diferentes tipos de transporte”, ressaltou ele a O DIA.

O vereador Tarcísio Motta (Psol) lembrou que já vem defendendo essa medida desde quando presidiu a CPI dos Ônibus: “É preciso tirar a bilhetagem eletrônica das mãos dos empresários, separar a operação”. Motta sustenta que, com isso, também será possível avaliar o faturamento das empresas.

A expectativa é que esse projeto seja aprovado no Parlamento carioca ainda no primeiro semestre.



MODELO ADOTADO EM OUTRAS CIDADES



Pedro Paulo alegou ainda que outras cidades já estão adotando a mudança no sistema de bilhetagem. Segundo o secretário, esses mesmos municípios “estão melhorando os seus sistemas de transporte retirando o controle do sistema de bilhetagem dos concessionários e fazendo concessões separadas”.

“A ideia é que a prefeitura possa fazer uma concessão desse serviço, e essa bilhetagem possa servir para o BRT, para ônibus, para vans, para o VLT, o que vai garantir melhor informação de quem entra, de quem sai, de quem é gratuidade e não é, além de melhor integração”, afirmou.

O secretário apontou ainda a falta de integração como um dos principais problemas gerados por esse modelo atual, que concentra o controle do sistema de bilhetagem com os operadores: "O gerenciamento está na mão deles, e há um problema de gerência, de correta informação. Às vezes, uma van ou cabritinho tem uma bilhetagem só porque é uma outra empresa de bilhetagem e eles não conseguem fazer a conciliação dos sistemas, dos valores".



RECUPERAÇÃO DO CAIXA

As mensagens serão encaminhadas à Câmara na próxima semana. Ao apresentar os projetos que vão gerar impacto direto no caixa municipal, Paes ressaltou o preocupante quadro fiscal: “A crise que a gente enfrenta é grave, é uma crise da cidade sem acesso a renda”.

Entre essas propostas, a reforma fiscal prevê, por exemplo, programa com descontos progressivos para os contribuintes em dia com o IPTU. Segundo Pedro Paulo, trata-se de um “novo regime fiscal, que busca melhorar os gastos, recompor o caixa da prefeitura, retomar serviços e investimentos na cidade”. “E abrir possibilidade de implementar políticas sociais e ter recursos para a retomada de crescimento do Rio ainda nesse momento de pandemia”.