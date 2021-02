Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:30

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou, nesta sexta-feira (26), operação especial de fiscalização dos ônibus intermunicipais no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado fluminense. Os agentes estiveram no terminal rodoviário do Alcântara, além de pontos finais de linhas da mesma região. No total, quatro veículos foram autuados e um encaminhado para a garagem.As infrações flagradas foram referentes a não disponibilização de álcool em gel para os usuários e roleta em desacordo com as normas vigentes. A ação foi motivada pelas denúncias dos usuários na Ouvidoria do Detro-RJ. Foram verificados coletivos das empresas Mauá, Fagundes e Galo Branco.A população pode ajudar denunciando irregularidades, por meio do telefone da Ouvidoria (21) 3883-4141 ou pelo e-mail [email protected] Além das operações de inteligência, o Detro-RJ utiliza as informações recebidas para direcionar as ações de fiscalização. Os cidadãos também podem enviar informações pelo WhatsApp Fale Detro-RJ pelo número (21) 98596-8545.