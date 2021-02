Rio de Janeiro

Arranjador do samba, Rildo Hora é vacinado em Copacabana: 'não vejo a hora de voltar a reger em estúdio'

Músico lamentou as mortes de Ubirany, do Fundo de Quintal, Gordinho do Surdo, vítimas da covid-19

Publicado 26/02/2021 15:27 | Atualizado há 36 minutos