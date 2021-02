Cidade de Paraty localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:19 | Atualizado 26/02/2021 15:20

A cidade histórica de Paraty, localizada na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, completa 354 anos neste domingo, dia 28. O município considerado Patrimônio Histórico Nacional, preserva até hoje obras arquitetônicas. Um exemplo é o Centro Histórico de Paraty, onde os turistas enquanto caminham pelas pedras “pés-de-moleque” das ruas, com suas igrejas e casarões podem se transportar para época do Brasil colônia.

Paraty ainda se destaca por suas belezas naturais com cachoeiras e praias que possuem acesso pela estrada ou pelo mar. Outro atrativo da cidade é a gastronomia com diversas opções de restaurantes, o local oferece culinária internacional e também pratos da cozinha caiçara, com sua exuberância de peixes e frutos do mar.

Ano passado por conta da covid-19, a cidade ficou fechada por cinco meses com a entrada proibida de turistas durante esse período. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, mas de acordo com o Secretário municipal de Turismo, José Carlos de Araújo, depois da reabertura gradativa, a movimentação voltou a acontecer.

“A cidade em um primeiro momento ficou fechada, totalmente vazia e foi uma situação muito difícil. Mas a partir do mês de agosto na abertura gradativa, com responsabilidade e cumprindo os protocolos todos, a movimentação assustadoramente voltou. Hoje está tudo caminhando dentro da normalidade, claro cumprindo os protocolos. Todo mundo com máscara, álcool em gel, sem aglomeração, o comércio fechando mais cedo”, explicou.

O secretário destacou que atualmente os ônibus e vans de turismo ainda estão proibidos de entrar na cidade. Porém, uma proposta para aumentar a flexibilização no setor de turismo será encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) no próximo mês.

“A única restrição hoje é sobre ônibus e o chamado turismo bate e volta, pessoas que passam o dia e voltam a tarde. Mas agora a partir de março estamos encaminhando propostas ao Ministério Público para a flexibilização das viagens de turismo de qualidade, aqueles que dormem na cidade, que saem de barcos, que usam os restaurantes. Isso está sendo resolvido para o mês de março. A capacidade de ocupação atualmente na cidade é de 60 por cento. Tudo se normalizando pouco a pouco”, declarou o secretário.

transmissões online pela página da Prefeitura de Paraty no Facebook: Também devido à pandemia, o aniversário de emancipação política da cidade de Paraty, neste ano será comemorado compela página da Prefeitura de Paraty no Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradeparaty . Ainda de acordo com o secretário José Carlos de Araújo, a programação tem duração de três dias e segue até 28 de fevereiro.

“Existe uma expectativa excelente para o aniversário. Não teremos nenhuma festa ostensiva. A programação conta com Culto de Ação de Graças, Sessão Solene na Câmara Municipal de Paraty, celebração do aniversário da Capitania dos Portos e lançamento da Sociedade Amigos da Marinha de Paraty, na Casa da Cultura de Paraty, apresentação de Orquestra Sinfônica na Igreja da Matriz e Missa Solene", finalizou.

Confira a programação completa dos eventos online do aniversário de Paraty:

26/02/2021 - 19h

Culto de Ação de Graças pelos 354 anos de emancipação política da cidade de Paraty, na Casa da Cultura de Paraty

27/02/2021 - 19h

Sessão Solene na Câmara Municipal de Paraty

28/02/2021 - 10h

Celebração do aniversário da Capitania dos Portos e lançamento da Sociedade Amigos da Marinha de Paraty (SOAMAR), na Casa da Cultura de Paraty

28/02/2021 - 17h

Apresentação de Orquestra Sinfônica na Igreja da Matriz

28/02/2021 - 19h30

Missa Solene