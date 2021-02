DJ Marlboro foi nomeado secretário de Turismo e Cultura em cidade com grande potencial turístico, mas também com muitos problemas na área Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 01/02/2021 14:36

MANGARATIBA – O prefeito de Mangaratiba, cidade sul fluminense, anunciou na sua página de Facebook nesta segunda-feira (1º) que Fernando Luís Mattos da Matta, o DJ Marlboro, foi nomeado secretário municipal de Turismo e Cultura. Alan Campos da Costa (PP), conhecido como Alan Bombeiro, publicou: “Morador ilustre da nossa cidade, o veterano DJ aceitou esse desafio de projetar Mangaratiba em uma das nossas atividades econômicas mais importantes, que é o turismo”, disse o prefeito.

O anúncio não foi bem recebido por munícipes que publicaram comentários na postagem do prefeito. Eles questionaram o fato de que o conhecido DJ não tem formação técnica específica na área.

O turismo é a atividade econômica mais importante de Mangaratiba: o município conta com natureza exuberante e belas praias. Mas problemas crônicos de falta de estrutura e de fiscalização, carências no ordenamento urbano (caos principalmente nos finais de semana de verão, com praias nos distritos invadidas por centenas de turistas que depredam a cidade) e falta da criação de uma agenda com empresários do setor (gastronomia e hotelaria, por exemplo), fazem com o potencial turístico de Mangaratiba atraia mais problemas do que receitas ou benefícios à população.

PREFEITURA EXPLICA

Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba explicou: “A Secretaria [da qual DJ Marlboro passa a ser o secretário] é ‘Turismo e Cultura’. É inegável a experiência e conhecimento do DJ Marlboro na área de Cultura. Afinal, ele transita há anos por comunidades que têm a diversidade cultural e social como rotina. A equipe técnica de turismo será mantida. Ou seja, a memória da cidade e os projetos turísticos serão aproveitados e farão parte do corpo da pasta de Turismo. Assim, o secretário não estará focado apenas no Turismo ou na Cultura. O objetivo é tocar junto, tendo como resultado final a união dos dois, a Cultura fomentando o Turismo e levando o nome de Mangaratiba para fora. A Cultura mexe muito com o turismo interno”.

Ainda segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Mangaratiba, DJ Marlboro mora na cidade, na localidade “Praia do Saco”, no primeiro distrito.

O agora ex-secretário Roberto Monsores, que assumiu a pasta do Turismo em diversas gestões do Executivo de Mangaratiba, foi remanejado. Na mesma nota da prefeitura há menção a ele: “Roberto Monsores tem vasta experiência nos dois ramos: turismo e eventos. Ele continua no governo como subsecretário de eventos, área que domina também com maestria. Assim, está à disposição para colaborar com o DJ Marlboro em todos os aspectos. Monsores é peça fundamental nesse projeto”.

CRIADOR DO FUNK CARIOCA

Na página pessoal do Facebook do DJ não há ainda menção às suas novas responsabilidades como ocupante de um cargo público municipal, mas há um texto biográfico.

“DJ Marlboro tem 57 anos e é considerado o criador do estilo musical conhecido como "funk carioca", uma fusão de hip-hop, electro e música popular brasileira, com suas composições e letras em português, além de produções e lançamentos de cantores brasileiros na primeira coletânea do estilo "Funk Brasil 1989", pela gravadora PolyGram (atual Universal Music Group). Sua carreira começou em 1977, e de lá para cá adquiriu fama como DJ, tendo tocado em vários lugares mundo afora.

Além disso, lança CDs de grandes nomes do funk por sua própria gravadora, num total de 74 títulos já lançados. Marlboro já participou de filmes, videoclipes e minisséries de artistas brasileiros. Sua trajetória está registrada nos livros ‘Cidade Partida’, de Zuenir Ventura; ‘O Mundo Funk Carioca’, de Hermano Viana; ‘Abalando os Anos 90’, de Michel Herschmann. Além disso, ele também já lançou dois de sua própria autoria: ‘Funk no Brasil – por ele mesmo’ e ‘Aventura do DJ Marlboro pela Terra do Funk’”.