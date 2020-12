Repórter da CNN Reprodução

Por iG

Publicado 29/12/2020 15:17 | Atualizado 29/12/2020 15:21

A CNN Brasil tem divulgado diversas informações exclusivas sobre a festa de Neymar Jr em Mangaratiba , no Rio de Janeiro. Segundo Leo Dias, as informações quentes são frutos da atuação de uma repórter infiltrada no evento.

Mariana Vasques, editora da CNN Brasil desde janeiro de 2020, tem o perfil no Instagram fechado e apagou de sua biografia que trabalha para a emissora, mas as informações continuam disponíveis em sua página no LinkedIn.