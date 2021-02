Juju Salimeni reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:41 | Atualizado 26/02/2021 19:44

Juju Salimeni respondeu algumas perguntas dos seguidores no Instagram. Pela caixinha de perguntas, a modelo falou bastante sobre relacionamentos.

fotogaleria

Publicidade

Em uma das perguntas, um fã questionou se Juju já traiu algum ex. "Já. Não me orgulho, me arrependo. Mas entendo que não tinha a maturidade que tenho hoje. São escolhas erradas que fazemos e aprendemos com elas", respondeu.

A modelo também falou que já foi traída. "Homens, né?", respondeu. Além disso, Juju deu um conselho a uma seguidora que disse que o marido não a deixa usar determinadas roupas. "Isso é um problema dele. Eu uso e faço o que eu quero. Pare com isso já", pediu.