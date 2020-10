Simone Mendes reprodução do instagram

Grávida de quatro meses de uma menina, Simone Mendes falou sobre sua gestação durante um bate-papo com os internautas, no Instagram, neste domingo.

A cantora disse, por exemplo, que não perdeu sua libido: "Perdi nada, minha filha! Está tudo sob controle. Esta gravidez está boa porque na época do Henry, vixi, eu não queri nem saber. Nesta eu estou 'lorde'", brincou.

A coleguinha ainda revelou o tipo de parto que deseja. "O Henry (seu filho, de seis anos) foi cesárea e, nesta gestação, acho que vou ter de novo na cesárea. Eu não quero sentir dor. Tenho medo", explicou.

Casada com Kaká Diniz, ela também contou que não pretende ter mais filhos. "Não, miga. Se Deus me deu uma menina e um menino é porque tem de parar com esse negócio de ter filhos. O leite é caro, a fralda também, dá trabalho... a gente ama, mas...", comentou.