Andressa Urach e Thiago reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 18:58

Andressa Urach está nas nuvens com o noivado dela e do companheiro Thiago Lopes! A modelo postou, nesta sexta-feira (11), uma foto ao lado do amado e fez uma declaração carinhosa na legenda.

fotogaleria

Publicidade

"Sentindo-me como uma adolescente apaixonada. Que delícia é amar de verdade!", escreveu a loira, que anunciou que está organizando os papéis para se casar com o noivo em breve.



"O amor verdadeiro é assim, irradia luz", elogiou uma seguidora. "Como é bom te ver feliz, Andressa!", escreveu uma segunda admiradora.