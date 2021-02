Nana Caymmi reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 17:06 | Atualizado 27/02/2021 17:08

Rio - Nana Caymmi, de 79 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, neste sábado, em um posto drive thru de vacinação, no Rio de Janeiro. Ela voltará no dia 22 de maio para tomar a segunda dose.

Em entrevista à Globonews, a cantora falou sobre a emoção de ser imunizada. "Eu tô feliz da vida. É mais um conforto para não contagiar meus bisnetos, meus netos. Há um ano que não vejo minha família".

Ela ainda falou como foi seu último ano, já que não fez muitos shows, devido o isolamento social. "Aproveitei para fazer costura, colcha, desenho, leitura. Estou lendo muito. Acho que tem que ter paciência quando há uma coisa dessa (pandemia). Sinto muito pelas pessoas que perderam (familiares e amigos vítimas da Covid-19). Chorei muito pela Nicette Bruno", revelou.

A paixão pela música não fez com que ela se calasse mesmo diante à pandemia. Nana confessou que tem cantado muito em casa. "Eu canto porque gosto muito de cantar. Pra mim, não é trabalho".