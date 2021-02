Por O Dia

27/02/2021

Rio - Kim Kardashian, de 40 anos, deixou seus fãs de queixo caído ao postar uma foto completamente nua em seu Instagram, na última sexta-feira. Vários internautas elogiaram a beleza e boa forma da empresária através dos comentários. "Rainha", "Perfeita" e "Deslumbrante" foram alguns deles.

Vale lembrar que Kim está em meio ao conturbado divórcio com Kanye West. A pós quase sete anos de casamento, Kim deu entrada no pedido de separação. A notícia veio após um ano complicado para Kanye com a candidatura mal sucedida ao cargo de presidente. O ex-casal está tentando entrar em acordo para dividir os bens avaliados em US$ 2,1 bilhões, cerca de 11 bilhões de reais. Essa soma representa casas, obras de arte, jóias e veículos.