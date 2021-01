Luciana Gimenez Reprodução

Por iG

Publicado 18/01/2021 19:11 | Atualizado 18/01/2021 19:12

A apresentadora Luciana Gimenez, que está à frente dos programas "Superpop" e "Luciana by Night", será uma das primeiras brasileiras a realizar um dos procedimentos estéticos preferidos da socialite e empresária Kim Kardashian e que custa em torno de R$ 20 mil reais por área do corpo. Trata-se da plataforma israelita BodyTite InMode.

fotogaleria

Publicidade

No Rio Grande do Sul, a máquina chegará por meio da doutora Fernanda Nichelle, em parceria com o seu marido, o cirurgião plástico Carlos Eduardo Tagliari.



Sobre o método, ela revelou: "É uma radiofrequência exclusivamente médica. Precisamos perfurar a pele para sua realização. Por isso, o resultado é maior e mais rápido também. Mas certas regiões requerem a presença de uma equipe, com anestesista e ambiente hospitalar para segurança do paciente". Porém, ao ser questionada sobre em quais locais a estrela da RedeTV! pretende fazer a aplicação, desconversou, elegantemente: "Ela vai revelar somente após a realização". Agora, resta-nos aguardar os desdobramentos.