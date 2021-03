Lumena e Arthur reprodução da TV Globo

Publicado 28/02/2021 20:34 | Atualizado 28/02/2021 20:35

Rio - Após Carla Diaz atender o Big Fone no sábado e indicar três participantes ao paredão, alguns brothers resolveram fazer plantão ao lado do telefone do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Boninho já tinha revelado que passaria um trote para a casa e cumpriu o prometido na noite deste domingo. Arthur e Lumena atenderam a ligação, mas ouviram Rafael Portugal zoando com eles.

"Aqui é o Rafael Portugal, eu tô chegando aqui nos estúdios Globo já, desculpe pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico para me buscar aqui na portaria? Por favor. É da produção? Não é da produção?", dizia a mensagem, que continuava: "É da produção? Não é da produção? Liguei errado, fiz besteira, desliga, desculpa, desculpa".

Depois de ouvir a ligação, os dois não contaram aos demais participantes que se tratava de uma brincadeira.

No Twitter, Rafael Portugal se divertiu com o momento: "Desculpa galera foi mais forte que eu".

Desculp galera foi mais forte que eu pic.twitter.com/OMtS7A5lJ0 — Rafael Portugal (@rafaelportugal) February 28, 2021