Boninho, diretor do BBB Reprodução

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 16:56 | Atualizado 12/02/2021 16:59

Boninho mostrou na tarde desta sexta-feira (12) que está tão indignado quanto o Brasil inteiro com a vitória de Karol Conká na prova do líder do 'BBB 21', que aconteceu ontem. Após uma internauta apontar que o diretor teria manipulado a prova para que a rapper ganhasse, o Big Boss foi direto e reto ao demonstrar seu descontentamento com a nova líder da casa. "(risos), fala sério. Eu estou com ódio dessa vitória. Quem não está?", escreveu.