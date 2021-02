Max Souza Divulgação | CO Assessoria

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 02:00

O modelo e influenciador Max Souza resolveu falar sobre a representatividade negra por conta da polêmica do ativismo tão discutida nas redes sociais e, especialmente, na televisão. "Eu percebo uma maior procura dos modelos negros para as campanhas e desfiles nos últimos tempos e isso é ótimo para nós. Outro bom exemplo disso é o 'BBB' também, um dos maiores realities shows brasileiros, ter colocado nesta edição um número maior de negros do que edições anteriores. Uma vitória", explica Max, que chama vem chamando a atenção dos seus seguidores por conta do corpo definido. “Já apontaram que o meu abdômen é tão simétrico que desconfiaram de ser cirurgia plástica, mas não é”, garante.

Max, que também é Mister Brasil, diz que seu corpo bem trabalhado é fruto de uma alimentação saudável e muitos exercícios físicos para a redução de gordura abdominal. “Eu mantenho um percentual de gordura corpórea baixa, estou com 5% de gordura. Como muita e batata doce e carnes magras, como o frango grelhado", conta o modelo que a favor dos procedimentos estéticos leves. "Sou adepto de métodos naturais e esforço contínuo”.