Publicado 26/02/2021 16:43 | Atualizado 26/02/2021 17:44

Lucas Malvacini resolveu brincar com seus seguidores o joguinho de perguntas e respostas no Instagram. As questões sobre a vida pessoal foram ficando mais íntimas e mais indiscretas com o passar do tempo até que o ex-ator global foi questionado sobre masturbação e o 'autoprazer'.

"Você é homem e como todos os outros. E aí? Você se masturba? Toca uma ou duas?", perguntou um seguidor. Lucas, então, respondeu: "Claro. Acho que todo mundo se masturba. Mas eu, eventualmente, tento fazer momentos que fico três, depois tento sete e depois até 21 dias sem masturbação. Tenta aí. A energia sexual canalizada para outras áreas da vida é de extrema potência", comentou o ator que interpretou 'Anjinho', o amante de Félix (Mateus Solano), em 'Amor à Vida', de Walcyr Carrasco, que foi ao ar 2013.

Lucas também é modelo e influenciador digital que gosta dar dicas quentes para seus seguidores. A afirmação do rapaz sobre masturbação, que foi feita há dias, agora viralizou e ele curtiu a repercussão. Lucas ainda contou que estava recebendo mensagens curiosas sobre como manter a abstinência: "É uma sabedoria antiga".