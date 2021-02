Jornalista Luzia Lacerda é a primeira Influenciadora Digital Inter-religiosa do Brasil Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 13:25

Luzia Lacerda está há 10 anos a frente do Instituto Expo Religião, realizando feiras, palestras, seminários e muito mais. O canal do YouTube da EXPO RELIGIÃO hoje supera sete milhões de visualizações. O Instituto está apoiando o deputado Átila Nunes no processo por Intolerância Religiosa contra quatro participantes do 'BBB 21' (Lumena, Projeta, Nego Di e Karol Conká).



Há um ano a jornalista apresenta uma live inter-religiosa todas as quartas-feiras, às 19h, no canal do YouTube. A transmissão é uma criação e idealização do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. E, agora, atendendo a solicitações de maior conhecimento de histórias e fatos religiosos, Luzia Lacerda decidiu assumir a postura de influenciadora digital, levando todas as quintas-feiras e sábados histórias e fatos religiosos. Já está no ar a história de Buda, Umbanda e uma passagem de Nossa Senhora de Fátima.



São ao todo 24 religiões e, para conhecer um pouco mais, basta seguir o Instagram e o Facebook @luzialacera ou @exporeligiao. Ou se inscrever no canal no YouTube @exporeligião.