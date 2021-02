Laura Keller Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 05:00

Laura Keller escolheu passar alguns dias relaxando em Angra dos Reis antes da comemoração dos sete meses do filho, Jorge Emanuel, no próximo dia 3. A influenciadora tem usado e abusado das cangas e biquínis para mostrar que perdeu os 23 quilos ganhos na gestação do primogênito com muito esforço e reeducação alimentar. "Durante a gravidez, eu fui feliz e comi como se não houvesse amanhã. Mas teve (risos) e precisei correr atrás', contou Laura que, nos últimos tempos mostrou a sua rotina com os exercícios físicos e os cuidados com o bebê. Separada do empresário Jorge Souza desde dezembro, Laura sabe que valeu muito a pena ter tido disciplina e força de vontade. Ela está podendo !