Publicado 26/02/2021 05:00

fotogaleria

Na tarde da última quarta-feira, os brothers do 'BBB 21' conversavam na beira da piscina sobre amores. No bate-papo, Fiuk revelou que chegou a se apaixonar pela mãe de um amigo, mas sem citar nomes, é claro, para que o público não desconfiasse de quem se tratava. Fiuk contou que conviveu por bastante tempo com a mãe do amigo e confessou que não imaginou que se apaixonaria tanto por ela nos últimos anos. "Foi complicado", disse o irmão de Cleo.