Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:36 | Atualizado 26/02/2021 17:44

Pela terceira vez, Caio ganhou a Prova do Anjo no 'BBB 21' e desta vez ele escolheu Pocah e Projota como os participantes que irão cumprir a tarefa do monstro. A funkeira se vestiu de 'frango' e o cantor de 'brócolis' e claro, os dois não gostaram muito do figurino. Projota logo reclamou do calor da roupa, enquanto sua parceira do tamanho, já que não conseguia passar na porta.

Hora depois de colocar a fantasia, Projota começou a se queixar de um incômodo na cabeça e no tronco e pediu ajuda da produção da Globo. O brother dizia que as roupas enviadas estavam apertadas e solicitou a equipe da atração uma providência. Logo em seguida, o rapper teve seu pedido atendido e contou a solução para os outros participantes: "Abriram um buraco na orelha para mim e a blusa não está mais apertada. Valeu aí pela consideração", agradeceu o brother.