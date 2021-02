Bianca Bin Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 20:52 | Atualizado 27/02/2021 10:01

Sempre discreta e avessa às badalações, Bianca Bin surpreendeu os seus seguidores ao publicar um clique sensualíssimo completamente nua. A mulher de Sérgio Guizé não deixa as partes íntimas expostas, mas a foto acaba senda ousada demais e reveladora. Alguém imaginaria as belas coxas da atriz e protagonista da icônica cena de 'Outro Lado do Paraíso', quando a sua personagem desce as escadas da mansão ao som de 'Blaze Of Glory' de Bon Jovi e é apresentada a sociedade de Palmas: "Vocês não sabem o prazer que é esta de volta!", disse.