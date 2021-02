Silvio Santos Reprodução/SBT

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 22:12 | Atualizado 26/02/2021 22:19

Dono do SBT, Silvio Santos deve uma fortuna para a Prefeitura de Guarujá, na Baixada Santista, em São Paulo, de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O valor da dívida é de R$ 2 milhões referentes a falta de pagamento do período de abril a dezembro de 2020 do hotel Sofitel Guarujá Jequitimar. O complexo, na Praia de Pernambuco, é administrado pela empresa Accor, que faz parte do Grupo Sílvio Santos e o órgão público cobra agora o débito na Justiça.

Segundo as informações do jornalista Ancelmo Gois, o processo já corre no Foro de Guarujá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas o apresentador ainda não foi notificado da ação. A coluna entrou em contato com a assessoria do SBT nesta sexta-feira (26), mas não obteve a resposta até o fechamento da nota.