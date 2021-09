Vestibular Cederj abre inscrições - Reprodução

Publicado 20/09/2021 16:36

Rio - Vestibular Cederj oferece 1.624 vagas em cursos de graduação gratuitos e a distância em universidades públicas do Rio de Janeiro. Até o dia 26 de setembro, candidatos podem solicitar a isenção de taxa e o requerimento das cotas de ação afirmativa. Já entre os dias 27 de setembro e 28 de outubro, os vestibulandos da ampla concorrência poderão se inscrever para a prova. A prova será realizada no dia 12 de dezembro e a taxa custa R$ 85.



O Vestibular Cederj 2022.1 irá aproveitar as notas de mais de uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Quem quiser utilizar a nota do Enem precisa se ater às regras definidas no edital de cada universidade.



No total, há vagas para 17 cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogo. Os vestibulandos vão concorrer a vagas em História, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo, além de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Engenharia Meteorológica. Também poderão concorrer a Sistemas de Computação, Gestão de Turismo e Segurança Pública.



Os aprovados serão alunos matriculados em uma das instituições que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).