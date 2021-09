Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, retomará parcialmente a seu perfil original, com leito de retaguarda, oferta de consultas em especialidades e de realização de cirurgias e procedimentos eletivos - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, retomará parcialmente a seu perfil original, com leito de retaguarda, oferta de consultas em especialidades e de realização de cirurgias e procedimentos eletivos Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 20/09/2021 15:37 | Atualizado 20/09/2021 15:42

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio já prevê a volta do perfil original do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte do Rio. Em se mantendo o panorama epidemiológico atual, com diminuição das internações por covid-19, a expectativa é de que a partir de 1º de outubro a unidade deixe de ser exclusiva para o tratamento da doença.

O Gazolla retomará parcialmente a seu perfil original, com leito de retaguarda, oferta de consultas em especialidades e de realização de cirurgias e procedimentos eletivos.



O centro cirúrgico da unidade será reaberto, retomando a realização de procedimentos eletivos como: cirurgias de tireoide, hérnia, vesícula, urológicas, entre outras. Além da abertura de leitos não-covid em setores de enfermaria e centro de tratamento intensivo (CTI).



Para que não haja risco de cruzamento de fluxos e contaminação de pacientes e funcionários, a divisão dos setores se dará por andares, entre pacientes não-covid e os destinados aos acometidos pela doença.



O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla se tornou otalmente dedicado ao tratamento dos casos de Covid-19 no dia 23 de março de 2020. No plano de contingência do município, a unidade é a principal referência da rede municipal no tratamento de pacientes com quadro grave da doença e que precisam de internação. Originalmente, a unidade oferece os serviços de maternidade, UTI neonatal, UTI/UI adulto, clínica médica, clínica cirúrgica, saúde mental e ambulatório.