O sangue ‘O negativo’ é considerado universal e pode ser transfundido em qualquer pessoa - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 20/09/2021 15:17 | Atualizado 20/09/2021 15:21

Rio - O Banco de Sangue Serum está com os estoques de sangue tipo O- (negativo) em estado crítico e por isso, está convocando os doadores desta tipagem sanguínea para que se sensibilizem e compareçam ao local para, mais do que nunca, praticarem esse gesto voluntário e reverter essa situação.

O sangue ‘O negativo’ é considerado universal e pode ser transfundido em qualquer pessoa, pois, em casos de extrema urgência, quando não há tempo para exames que comprovem qual o tipo de sangue do paciente, ele é utilizado pelos hospitais. Além disso, o Banco de Sangue tem o protocolo de transfundir bolsas de sangue O negativo em recém-nascidos de até 4 meses quando necessitam de transfusão.

O Banco de Sangue Serum alerta: "o seu tipo sanguíneo salva muitas vidas, então, se você está saudável e pode doar, venha fazer a sua doação o quanto antes".

A unidade abre diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, para receber os doadores que se disponibilizarem a entrar nessa corrente do bem e empatia pelo próximo, das 7h às 18h, em dois endereços: na Av. Marechal Floriano, 99, no Centro, e no Casa Shopping - Barra.

O Banco de Sangue Serum esclarece que segue rigorosamente todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A instituição tem o selo Covid Free de Excelência, concedido pelo IBES - Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, em reconhecimento por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento da pandemia.

Requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;



• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);



• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);



• Estar em boas condições de saúde;



• Pesar no mínimo 50 kg;



• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;



• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;



• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);



• Não ter diabetes em uso de insulina;



• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;



• Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);



• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue;



• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;

Critérios específicos para o coronavírus:

• Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19, aguardar 14 dias;



• Se contraiu COVID-19, aguardar 30 dias;



• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen;



• Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).

Serviço

Banco de Sangue Serum



Novo endereço: Av. Marechal Floriano, 99



Telefones: (21) 3233-5950 | WhatsApp: (21) 99829-7417



Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h; incluindo sábados, domingos e feriados



Estacionamento: Poeta Luiz Gama - Av. Passos, 120



Como chegar: Acesso Metrô - Estação Presidente Vargas e Uruguaiana



Acesso VLT: Camerino/Rosas Negras (linha 3)

Banco de Sangue Serum Barra

Endereço: Casa Shopping - bloco P - lado Península - Av. Ayrton Senna, 2.150 - Barra da Tijuca



Telefones: (21) 3030-6761 / 6762 | WhatsApp: (21) 99695-7470



Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h; incluindo finais de semana e feriados



Estacionamento: gratuito, conveniado no local, durante a doação - Usuários de tags de acesso rápido, devem retirar o ticket na cancela do estacionamento para isenção.