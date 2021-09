Rio sofre déficit de árvores urbanas e queda no estoque do banco de sangue - Divulgação/Governo do Estado

Rio sofre déficit de árvores urbanas e queda no estoque do banco de sangueDivulgação/Governo do Estado

Publicado 20/09/2021 14:45

Rio - Uma campanha entre o Hemorio e a Fundação Parques e Jardins, da prefeitura do Rio, pretende incentivar a doação de sangue, que sofreu redução de mais de 20% no último ano, por conta da pandemia de covid-19, e colaborar com o plantio de árvores da cidade. A iniciativa "Sangue é Vida" começa nesta terça-feira (21), quando é comemorado o Dia da Árvore, e termina no próximo dia 4 de outubro, data em que se celebra o Dia da Natureza. Nesse período, o número total de bolsas de sangue coletadas será convertido em mudas de árvores urbanas, destinadas a novos plantios nas regiões menos arborizadas do município.

A cidade do Rio também sofre com um déficit de um milhão de árvores urbanas, principalmente nas zonas Norte e Oeste, além da queda no estoque do banco de sangue do Hemorio. De acordo com o órgão, são necessárias, pelo menos, 300 novas bolsas de sangue por dia para atender a demanda dos pacientes do estado. No último ano as doações foram diretamente impactadas por conta do novo coronavírus e a média diária de coletas caiu para 210.

Vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, o Hemorio abastece as principais emergências, maternidades e unidades de saúde da capital fluminense, além de enviar sangue, quando necessário, para hospitais em todo o estado. Todo o sangue doado é usado principalmente em grandes emergências como acidentes de trânsito, em cirurgias e em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável.



Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostas a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, Aids, hepatite e doenças de chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue.



Os homens podem doar de dois em dois meses, até quatro vezes ao ano, e as mulheres podem doar de três em três meses, até três vezes ao ano. Quem já teve covid-19 pode doar sangue 30 dias após estar curado da doença. No caso das vacinas, também é permitido doar. Quem tiver sido imunizado com a CoronaVac está liberado para doar sangue 48h depois da aplicação. No caso dos demais imunizantes, o prazo é de uma semana.



A coleta é um processo seguro. Todo o material utilizado é estéril, descartável e de uso individual. Antes da coleta, é feita uma triagem com questionário e entrevista para descobrir se o cidadão está apto a fazer a doação. Na doação habitual, são coletados até 450 ml de sangue. Quem doa uma vez não é obrigado a doar sempre, mas é muito importante que pessoas saudáveis doem regularmente. Outras informações podem ser consultadas pelo Disque Sangue do Hemorio pelo telefone 0800 - 2828708.