Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Arquivo

Publicado 20/09/2021 12:54 | Atualizado 20/09/2021 12:56

Rio - A Polícia Civil investiga uma tentativa de assalto que terminou com uma mulher de 25 anos baleada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu na noite deste domingo (19), no bairro Almerinda.

A moça foi baleada no braço ao reagir a uma tentativa de assalto tentando correr dos bandidos.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. Segundo a direção do hospital, a jovem foi atendida na unidade e recebeu alta no mesmo dia.

Procurada, a Polícia Militar disse que PMs do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no Heat logo que souberam da entrada de uma vítima de tiros na unidade.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).