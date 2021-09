Quantidade será suficiente para a produção de cerca de 5,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 - SECOM

Publicado 20/09/2021 21:30

Rio - Está prevista a chegada de mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nesta quarta-feira (22), às 5h50, no Aeroporto Rio Galeão, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com insumo suficiente para a produção de cerca de 5,2 milhões de doses.

A Fiocruz aguarda a confirmação das datas para a chegada de novos lotes do insumo ainda em setembro.



Rio retoma vacinação de adolescentes nesta quarta

O município do Rio retoma a imunização dos adolescentes, por faixa etária, nesta quarta-feira (22) . O público da vez será o das meninas de 13 anos, que também serão atendidas nesta quinta (23). Na sexta (24), serão imunizados os meninos da mesma idade. A vacina utilizada neste grupo será a da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para a faixa etária. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira.

A imunização dos adolescentes foi suspensa na última sexta (17) por falta de doses. Na última semana, apenas o grupo de 14 anos foi imunizado. Na quarta-feira (15), o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica recomendando a estados e municípios a suspensão da vacinação do público adolescente sem comorbidades. A nova orientação foi emitida logo após o início da campanha de imunização desse público-alvo, mas o município seguirá com a vacinação do grupo.

Segundo o membro do comitê da Prefeitura do Rio e vice-presidente na Sociedade Brasileira de Infectologia, o Dr. Alberto Chebabo, a decisão de manter a vacinação de adolescentes é baseada em avaliações técnicas e estudos comprovados.

"A decisão foi baseada nos dados de segurança e nas recomendações das principais sociedades médicas, como Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), além do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems) e no posicionamento da Anvisa ratificando a indicação da vacina aprovada para esta população", disse o especialista.