Vacinação de adolescentes é retomada nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação de adolescentes é retomada nesta segunda-feiraReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/09/2021 09:21 | Atualizado 20/09/2021 11:36

Rio - O município do Rio retoma a imunização dos adolescentes, por faixa etária, nesta quarta-feira (22). O público da vez será o das meninas de 13 anos, que também serão atendidas nesta quinta-feira (23). Na sexta-feira (24), serão imunizados os meninos de 13 anos. A vacina da Pfizer será utilizada neste grupo, única autorizada pela Anvisa para a faixa etária.

fotogaleria

A imunização dos adolescentes foi suspensa na última sexta-feira (17) por falta de doses. Na última semana, apenas o grupo de 14 anos foi imunizado. Na quarta-feira (15) O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica recomendando a estados e municípios a suspensão da vacinação do público adolescente sem comorbidade. A pasta voltou atrás logo após o início da campanha de imunização dessa categoria, mas o município seguirá com a imunização do grupo.

Segundo o membro do comitê da Prefeitura do Rio e vice-presidente na Sociedade Brasileira de Infectologia, o Dr. Alberto Chebabbo, a decisão de manter a vacinação de adolescentes é baseada em avaliações técnicas e estudos comprovados sobre a imunização do grupo.

"A decisão foi baseada nos dados de segurança e nas recomendações das principais Sociedades Médicas como Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), além do Conass e Conasems e no posicionamento da Anvisa ratificando a indicação da vacina aprovada para esta população", disse o especialista.

Nesta segunda (20), também é aplicada a segunda dose e a dose de reforço, destinada para idosos de 89 anos ou mais. O calendário seguirá com uma idade por dia até sábado (25), quando idosos de 84 anos serão vacinados. Esta etapa da vacinação é destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação há, pelo menos, três meses - junho.

A ex-professora de piano, Teresa Malta, de 89 anos esteve no Palácio do Catete, na Zona Sul, nesta segunda, para receber a dose de reforço para os idosos. Ela tomou as duas primeiras doses de CoronaVac e a terceira de Pfizer. A dose de reforço, na cidade do Rio, é de Astrazeneca ou Pfizer.

“Ela ficou muito bem, não teve reação nenhuma, queria mesmo tomar vacina. Graças a Deus não pegou porque tem gente que pega até com duas e agora ela teve a oportunidade de tomar a terceira […]A gente fica mais tranquila porque ela adora sair”, conta a filha de Teresa, a designer Ariane Mitidiere, de 63 anos.

Teresa conta que ficou satisfeita em tomar mais uma dose e que pode repetir se for necessário. “Tomei a terceira dose e se precisar de outra, a gente toma”, contou.

Nova remessa

Nesta segunda-feira (20), o estado distribui o maior lote de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), serão distribuídas 1,4 milhão de doses de imunizantes, sendo 676,2 mil da Pfizer (destinada a primeira e segunda aplicações); 5574 mil da Coronavac (sendo primeira e segunda dose); e 240,2 mil da Astrazeneca (para D2). As remessas chegaram à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, entre sexta (17) e sábado (18).