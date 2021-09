Ação foi realizada após diversas reclamações sobre o estabelecimento - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 20/09/2021 12:38 | Atualizado 20/09/2021 12:44

Rio - A Prefeitura do Rio fechou o bar e churrascaria Pica Pau, na Estrada do Itanhangá, na Muzema, na noite de domingo (19), após diversas reclamações sobre música alta durante as madrugadas além de irregularidades como falta de documentação e desrespeito às medidas de proteção à vida. O local foi interditado e os equipamentos de som foram levados para o depósito da Prefeitura.



A ação foi realizada pela Subprefeitura de Jacarepaguá em conjunto com Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa), com o apoio do 31º BOM (Recreio dos Bandeirantes).

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, acompanhou a operação junto com os fiscais da Prefeitura.

“O que está errado não pode virar paisagem em Jacarepaguá. O local desrespeitava todas as regras, com ausência total de documentação. Quem se sentir desrespeitado ou tiver reclamações a fazer deve utilizar a Central 1746 ou entrar em contato com a Subprefeitura para futuras fiscalizações”, destacou Talita.

De acordo com os fiscais, o estabelecimento não apresentou a documentação exigida para funcionamento, além da venda de bebida para clientes em pé, frequentadores sem máscara, fumando em ambiente fechado e mais de 100 pessoas no local. Um funcionário foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para registrar a ocorrência e prestar esclarecimentos.