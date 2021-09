Operação do Coe na Vila Alinça, com várias apreensões de drogas nesta quinta-feira - Marcos Porto/Agência O Dia

Operação do Coe na Vila Alinça, com várias apreensões de drogas nesta quinta-feiraMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/09/2021 11:20

Rio - Em quatro dias de ações na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), removeram 64 toneladas de peças de concreto, trilhos de ferro e outras estruturas utilizadas pela facção criminosa local para impedir os moradores de circularem livremente na comunidade. Também houve prisão de criminosos e apreensão de armas e drogas.

Desde a manhã de quinta-feira até este domingo, foram realizadas ações coordenadas por agentes das quatro unidades subordinadas ao COE: Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Grupamento Aeromóvel (GAM).

As remoções das barricadas foram executadas por policiais da Unidade de Engenharia de Demolição e Transporte da Corporação, que desobstruíram pontos de bloqueio em 12 ruas da comunidade. As imagens foram geradas por um helicóptero do GAM, que fez um total de dez horas de voo durante os quatro dias.



Além da remoção de estruturas físicas que impediam a circulação de veículos na comunidade, como também muros de concreto usados por criminosos como trincheira e montagens de “setas”, as unidades do COE contabilizaram um saldo operacional bastante significativo. Os policiais militares efetuaram 14 prisões de criminosos, recuperaram sete veículos roubados, apreenderam uma metralhadora, uma pistola, simulacros de armas de fogo, quatro granadas, carregadores, rádio comunicadores e celulares, além de munições para diferentes calibres. Também foi apreendida uma grande quantidade de material entorpecente, incluindo quase 250 quilos de maconha.