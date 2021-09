73ª DP (Neves) - Foto: Internet

73ª DP (Neves)Foto: Internet

Publicado 20/09/2021 22:12 | Atualizado 20/09/2021 22:18

Rio - Duas pessoas ficaram feridas, nesta segunda-feira, durante troca de tiros com policiais militares em São Gonçalo. Elas foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, no mesmo município da Região Metropolitana. Na ação, quatro homens foram presos e dois adolescente foram apreendidos. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam patrulhando a Avenida Paula Lemos, em Mutuá, quando encontrou os suspeitos. Quando foram abordados, os homens teriam atacado os policiais. Dois deles se renderam, enquanto outros quatro tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais.

Dois suspeitos foram feridos por estilhaços, sendo um deles um adolescente. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Na ação, a polícia apreendeu uma pistola, um rádio comunicador e drogas. A ocorrência foi registrada para a 73ª DP (Neves).