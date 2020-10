As 26 lojas da rede vão oferecer os produtos com descontos Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Rio - Pela primeira vez, depois de acontecer por 26 anos ininterruptos, o Guanabara não vai realizar as comemorações de aniversário neste ano, por conta da covid-19. A medida foi tomada para evitar as aglomerações características do evento.

"Para tomar a decisão, a empresa usou como premissa a responsabilidade com a segurança dos funcionários e clientes, pois conter a aglomeração não seria possível em um evento que se tornou uma verdadeira festa.

Mas para que os clientes não fiquem órfãos dos preços baixos, o Guanabara, durante 30 dias, promoverá a campanha Show de Ofertas. Os descontos não poderão ser arrasadores, mas ainda assim serão especiais, já que a empresa quer manter a tradição de homenagear seus consumidores", informou o supermercado, em nota.