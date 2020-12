Por Jupy Junior

11/12/2020

Angra dos Reis - O destacamento 1 do 26º Batalhão do Corpo de Bombeiros (Mambucaba e Paraty) confirmou que houve uma queda de helicóptero por volta das 18h30 desta sexta-feira, no interior do estado do Rio. O Sargento Fraga informou à reportagem que há informações preliminares de que a aeronave caiu no rio Mambucaba, que faz divisa com os municípios de Angra dos Reis e Paraty, perto do Hotel do Bosque. A chuva persistente, moderada, ocorreu durante todo o dia. A equipe do Corpo de Bombeiros já se deslocou para o local da queda, que, segundo o Sargento, é de difícil acesso.

Havia informações preliminares de que a aeronave faria parte da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Itaguaí, para a cerimônia de lançamento do submarino Humaitá, na base naval da Marinha que fica na llha da Madeira. Mas momentos depois foi confirmado que se tratava de um voo particular.

Nas redes sociais há relatos de que o helicóptero bateu em cabos de alta tensão e que este teria sido o motivo do acidente.