Fernando Diniz tem difícil missão no VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/09/2021 16:38

Ao deixar duas vitórias escaparem no fim nos dois jogos sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco está em situação delicada na Série B. Com apenas 3% de chance de subir para a Primeira Divisão, segundo o site 'Infobola' do matemático Tristão Garcia, o Cruzmaltino precisará fazer 30 pontos em 13 rodadas. Uma missão muito difícil, mas que o treinador acredita ser possível, ainda mais pelo que tem visto em campo, segundo ele.

"Meu sentimento de frustração é pelo resultado. Pelo desempenho do time nos dois jogos eu não posso falar que estou frustrado, porque a equipe jogou pra vencer contra o CRB e o Cruzeiro. Conseguimos jogar com posse, dominando e tivemos as melhores chances para fazer o segundo gol. Se a gente continuar assim, a bola vai começar a entrar, e essas vitórias que estão escapando vão começar a vir pro nosso lado. A gente não vai esmorecer, vamos continuar trabalhando e acreditando nas possibilidades do time", avisou.



Com a situação delicada, uma das apostas de Fernando Diniz para a desejada sequência de vitórias salvadora está na torcida vascaína, de volta a São Januário no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro. Por isso, o treinador pediu o apoio dela nos próximos compromissos em casa na Série B.



"É muito importante que a torcida venha, continue a nos incentivar. É muito bonito ver a torcida do Vasco cantando, incentivando o time e daqui desse lado vai ter muito trabalho até o final. A gente vai fazer tudo o que for possível para o Vasco subir. Eu acredito não porque sou otimista, mas porque acredito na força do trabalho", garantiu.