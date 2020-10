Por O Dia

Publicado 18/10/2020 17:06 | Atualizado 18/10/2020 18:05

O zagueiro Gustavo Henrique, do Flamengo, sofreu uma contusão inusitada, neste domingo, na partida contra o Corinthians, no estádio Neo Química, pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogador saiu de campo sangrando após machucar o testículo.

O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo, quando o Flamengo já vencia o Corinthians por 1 a 0. O camisa 2 do Flamengo foi direto para o vestiário e foi atendido pela equipe médica rubro-negra. A assessoria do clube confirmou a lesão em comunicado oficial.

