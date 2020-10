Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo / DIVULGAÇÃO

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo na conquista do Campeonato Brasileiro e Libertadores no ano passado, o goleiro Diego Alves está em fim de contrato com o Rubro-Negro. De acordo com a 'ESPN', o arqueiro pede aumento salarial para estender o vínculo com o clube carioca. Atualmente, o camisa 1 recebe R$ 700 mil e pede agora R$ 1 milhão.

No Valencia, onde atuou por grande parte da carreira, Diego Alves recebia quase o triplo do que ganha no Flamengo. O clube, no entanto, resiste para aumentar o salário do jogador por conta da pandemia do coronavírus, que afetou as finanças do Rubro-Negro. O tempo de contrato já está acordado entre as partes e, se renovar, Diego Alves ficará por mais dois anos.



A expectativa do acerto é para as próximas semanas e o vice-presidente do clube, Marcos Braz, é um dos mais animados com a provável permanência do goleiro. Diego Alves já soma 150 partidas pelo clube e seis conquistas: Campeonato Carioca (2019 e 2020), Campeonato Brasileiro (2019), Libertadores (2018), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).